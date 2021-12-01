Перший концесійний проєкт: український порт «Ольвія» передали на 35 років в управління катарцям

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Wikipedia / Olexandr17

Український порт «Ольвія» віддали в концесійне управління на 35 років катарській компанії QTerminals. Це дозволить залучити 3,4 мільярда гривень інвестицій.

Про це пише Міністерство інфраструктури у своєму Facebook.

«Сьогодні ми залучаємо в порт «Ольвія» гарантовані інвестиції у розмірі 3,4 ільярда гривень. Майже половина з цих коштів буде спрямована на розбудову порту вже у найближчі три з половиною роки. Тепер один із найперспективніших портів країни отримає нову сучасну інфраструктуру. Угодою передбачено збереження робочих місць для працівників підприємства терміном на 6 років. Також залишається вимога про максимальне залучення для роботи в порту саме українських громадян», — зазначив міністр Олександр Кубраков.

Він розповів, що серед умов інвестування буде й розв’язання деяких транспортних проблем Миколаєва. Зокрема, за кошти катарців збудують новий тунель під залізницею у Корабельному районі міста.

Від 2 грудня компанія QTerminals повністю керуватиме портом і отримає в управління все майно двох українських державних підприємств.