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Ізраїльський Тель-Авів уперше очолив рейтинг найдорожчих для життя міст. Він обігнав лідера минулого року Париж, який зараз ділить друге місце із Сінгапуром.

Рейтинг укладав і 1 грудня опублікував Economist Intelligence Unit — це аналітичний підрозділ британського журналу The Economist.

У торішньому рейтингу Тель-Авів був на пʼятому місці. EIU пояснює зростання його індексу підвищенням цін на продукти та транспорт, а також зміцненням ізраїльського шекеля щодо долара США. У верхніх рядках рейтингу, як і раніше, домінують європейські та розвинені азійські міста:

Тель-Авів, Ізраїль;

на одному рівні Париж (Франція) та Сінгапур;

Цюрих, Швейцарія;

Гонконг;

Нью-Йорк;

Женева, Швейцарія;

Копенгаген, Данія;

Лос-Анджелес, США;

Осака, Японія;

Осло, Норвегія;

Сеул, Південна Корея;

Токіо, Японія;

Відень (Австрія) та Сідней (Австралія);

Мельбурн, Австралія;

Гельсінкі (Фінляндія), Лондон (Велика Британія), Дублін (Ірландія), Франкфурт (Німеччина) та Шанхай (Китай).

Містом, що найшвидше розвивається, став іранський Тегеран, що піднявся на 50 позицій з 79 до 29, оскільки санкції США призвели до дефіциту і зростання цін. Міста з найнижчим рейтингом розташовані переважно на Близькому Сході, в Африці та менш багатих частинах Азії. Сирійський Дамаск знову вважається найдешевшим містом у світі.

Світовий індекс вартості життя на 2021 рік відстежує вартість життя у 173 містах світу — на 40 більше, ніж торік, а також порівнює ціни на понад 200 товарів і послуг повсякденного попиту. Індекс порівнюється з цінами в Нью-Йорку, тому міста з вищою валютою щодо долара США, імовірно, займатимуть вищі позиції в рейтингах. У середньому ціни на товари та послуги за рік зросли на 3,5% у річному обчисленні в місцевій валюті. Торік зростання цін було на рівні 1,9%. Дані для опитування група дослідників EIU збирає кожного березня та вересня.