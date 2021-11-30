У Росії духівника Поклонської засудили до 3,5 років увʼязнення

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Колишнього схиігумена Середньоуральського жіночого монастиря Сергія (Романова), який влітку минулого року захопив монастир за допомогою козаків та «ветеранів Донбасу», отримав 3,5 роки вʼязниці.

Про це повідомляє «Медуза».

Рішення ухвалив Ізмайлівський суд Москви. Його визнали винним у самоврядності, порушенні права на свободу віросповідання та підбурюванні до самогубств.

Прокуратура просила призначити священнослужителю чотири роки колонії загального режиму. За версією слідства, Романов закликав віруючих до суїциду під виглядом ідеології християнства, перешкоджав інвентаризації у захопленому ним монастирі. Після того, як йому заборонили богослужіння, він не пускав на територію монастиря представників РПЦ.

Сам Сергій не визнав своєї провини. «Я закликав не до самогубства, а до готовності пожертвувати життям, до релігійного подвигу... Я сам мрію повторити шлях Христа, йду до цього всім своїм життям», — сказав він у суді. Захист оскаржить вирок.