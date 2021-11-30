На початку 2022 року МОЗ дозволить бустерну вакцинацію від коронавірусу

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Михайло Мельниченко / «Бабель»

Україна готова до запровадження бустерної вакцинації українців препаратами від коронавірусу. Наразі МОЗ планує розпочати додаткові щеплення з січня 2022 року.

Про це в інтервʼю «BBC Україна» розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«Ми не тільки збираємось, ми повністю готові. Вакцин в Україні вистачає. Міністерство охорони здоровʼя уже підписало контракти на поставки на наступний рік. Нам вистачить і для бустерної, і в разі необхідності для повного циклу ревакцинації ще двома дозами», — зазначив очільник МОЗ.

Він пояснив, що мета ВООЗ — вакцинувати до кінця року 40% населення планети і Україна також до кінця грудня має перетнути цю позначку. Хоча наша ціль у 2021-му, за словами Ляшка, — «70% щеплених українців принаймні однією дозою».

Міністр пояснив, що зараз у пріоритеті вакцинація людей, які взагалі не щепилися, бо це дозволить захистити більшу кількість людей. Ляшко пояснює, що зараз в Україні понад 10 млн людей не пройшли вакцинацію, і їх треба переконати щепитися.

«Тоді ми зменшимо циркуляцію, захистимо наших батьків від того, що їм у певний період можуть не надати допомогу. Оце треба зрозуміти, а не займатися егоїзмом — мені по барабану, що буде відбуватися в країні, мені треба бустерну дозу», — наголосив міністр.

Орієнтовно МОЗ очікує, що у січні-лютому 2022 року (або й раніше) бустерна доза стане доступною.

«Це залежить від багатьох факторів. Якщо українці масово підуть і зроблять перше щеплення, у нас будуть першим щепленням вакциновані принаймні 60% або двома дозами 50%, я як міністр охорони здоровʼя відразу ухвалю рішення, і запустимо бустерне вакцинування», — резюмував Віктор Ляшко.