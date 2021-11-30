Барбадос позбувся колоніального минулого і став республікою. До країни прибула співачка Ріанна і стала героєм

Новини

Барбадос офіційно прибрав британського монарха королеву Єлизавету ІІ з посади глави держави і став республікою. Таким чином країна розірвала з Британією останні колоніальні звʼязки, що тривали майже через 400 років — відтоді, як у 1625 році перші англійські кораблі прибули на острів.

Про це повідомляють BBC та The Independent.

Нова республіка народилася опівночі 30 листопада під вітання сотень людей, які вишикувалися вздовж Чемберленського мосту у столиці країни Бріджтауні. З цієї нагоди над багатолюдною площею Героїв пролунав салют із 21 гармати під гімн Барбадосу.

Після музики, танців і промов, що були присвячені завершенню колоніалізму, Сандра Мейсон склала присягу як перший президент Барбадосу.

На захід приїхав принц Чарльз, спадкоємець британського престолу. У своїй промові принц визнав «жахливі звірства рабства», від яких постраждали Карибські острови, і підтвердив звʼязки між двома країнами, що продовжуються, попри зміну конституційного статусу. Королева Британії передала Барбадосу свої «найкращі побажання» миру, щастя та процвітання.

Цього дня до країни приїхала співачка барбадоського походження Ріанна, яку премʼєр-міністр нагородив званням Національного героя Барбадосу. У вересні 2018 року Ріанна стала послом Барбадосу, вона опікувалась освітою, туризмом та інвестиціями.

Останньою країною, яка прибрала королеву Єлизавету ІІ з посади глави держави, був Маврикій у 1992 році. Наразі вона залишається монархом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та 14 країн, включно з Австралією, Канадою, Новою Зеландією і Белізом. У Карибському басейні королева є главою держави Антиґуа і Барбуда, Багамських островів, Ямайки, Гренади, Сент-Люсії, Сент-Вінсенту і Гренадіни.