Суд не обрав запобіжний захід для екснардепа Надії Савченко та її спільника Рубана. Їх звинувачують у захопленні влади
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Орловський Євген / УНІАН
Броварський міськрайонний суд Київської області відмовив у обранні запобіжних заходів ексдепутату Верховної Ради Надії Савченко та ексголові Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиру Рубану. Їх звинувачували в тероризмі, а обвинувальний акт повернули прокурору «через необґрунтованість обвинувачення».
Про це повідомила сама нардеп у соціальній мережі Facebook.
«Обвинувальний акт зі звинуваченням Надії Савченко і Володимира Рубана в підриві Верховної Ради мінометами з баржі, яка пливла по Дніпру, повернули прокурору з причини необґрунтованості обвинувачення. У запобіжному заході у вигляді тримання під вартою відмовлено», — написала Савченко.
Адвокат екснардепа Олексій Шевчук підтвердив цю інформацію та зазначив, що ухвалу можуть оскаржити в Київському апеляційному суді протягом семи днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголосять 3 грудня о 15:00 у залі Броварського міськрайонного суду Київської області.
- Савченко підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або скидання конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча), ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористської групи чи терористичної організації) і ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вона перебувала під вартою з 23 березня 2018 року.
- Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї, яку він віз з окупованої території на підконтрольну частину України. 9 березня Шевченківський райсуд Києва заарештував його. Рубана підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
- 12 квітня 2019 року Київський апеляційний суд направив справу Савченко і Рубана до Броварського міськрайонного суду Київської області. У ніч на 16 квітня обох звільнили з-під варти, оскільки опівночі 16 квітня збіг термін їх тримання під вартою, який не було продовжено.
- У 2019—2020 роках Броварський міськрайонний суд неодноразово переносив розгляд справи Савченко і Рубана на два місяці.