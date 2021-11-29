Суд не обрав запобіжний захід для екснардепа Надії Савченко та її спільника Рубана. Їх звинувачують у захопленні влади

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Орловський Євген / УНІАН

Броварський міськрайонний суд Київської області відмовив у обранні запобіжних заходів ексдепутату Верховної Ради Надії Савченко та ексголові Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиру Рубану. Їх звинувачували в тероризмі, а обвинувальний акт повернули прокурору «через необґрунтованість обвинувачення».

Про це повідомила сама нардеп у соціальній мережі Facebook.

«Обвинувальний акт зі звинуваченням Надії Савченко і Володимира Рубана в підриві Верховної Ради мінометами з баржі, яка пливла по Дніпру, повернули прокурору з причини необґрунтованості обвинувачення. У запобіжному заході у вигляді тримання під вартою відмовлено», — написала Савченко.

Адвокат екснардепа Олексій Шевчук підтвердив цю інформацію та зазначив, що ухвалу можуть оскаржити в Київському апеляційному суді протягом семи днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголосять 3 грудня о 15:00 у залі Броварського міськрайонного суду Київської області.