Американський словник Merriam-Webster визначив слово року

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Американський словник Merriam-Webster визначив «вакцину» словом 2021 року. Про це йдеться в релізі словника від 29 листопада.

У 2021 році вакцина стала «політичним аргументом» і «джерелом розбіжностей». У словнику зазначають, що інтерес до тлумачення цього слова зріс на 601%, як порівняти з 2020 роком. У серпні кількість запитів про вакцину підскочила на 535% — після того, як вакцини почали широко використовувати у світі. Якщо порівнювати із 2019 роком, то інтерес до цього слова виріс на 1 048%.

У Merriam-Webster наголошують, що слово «вакцина» у 2021 році означало набагато більше, ніж ліки. Для багатьох це слово символізувало можливе повернення до життя, яке вели до пандемії, але воно також було в центрі дебатів про особистий вибір, політичну приналежність, професійні правила, безпеку шкіл, нерівність у сфері охорони здоровʼя тощо.

Також словник Merriam-Webster опублікував ще 10 слів, інтерес до яких виріс у 2021 році: insurrection («повстання»), perseverance («наполегливість»), woke («обізнаний»), nomad («кочівник»), infrastructure («інфраструктура»), cicada («цикада»), Murraya («дерево муррайя»), cisgender («цисгендерність»), guardian («вартовий») и meta («мета»).