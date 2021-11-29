На Бурштинській ТЕС унаслідок вибуху постраждали пʼятеро людей

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На Івано-Франківщині на Бурштинській тепловій електростанції стався вибух.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, із опіками госпіталізували пʼятьох людей.

Аварія сталася приблизно о десятій годині вечора 28 листопада на 7-му енергоблоці. Попередньо, розірвалася екранна труба на котлі, через що стався викид гарячої пароводяної суміші та газів з топки котла.

У звʼязку із аварією блок № 7 відключили від мережі, але зазначено, що на роботу станції це не вплинуло. Замість нього ввели в роботу енергоблок № 4.