Янукович подав до суду на Верховну Раду через постанову про його самоусунення з посади президента
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН
Позбавлений звання президента України Віктор Янукович подав до Окружного адміністративного суду Києва на Верховну Раду через своє усунення з посади глави держави.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook його прессекретар Юрій Карасір.
«Четвертий президент має намір оскаржити законність ухвалення парламентом постанови про його нібито самоусунення з посади глави держави», — пояснив він.
Також Карасір нагадав, що депутати Ради ухвалили постанову «Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України» 22 лютого 2014 року.
«Це антиконституційне рішення ухвалене деякими депутатами в ейфорії впевненості у своїй безкарності, а іншими — у страху перед шаленими озброєними радикалами. Цю постанову можна сміливо перейменувати на «Постанову про державний переворот», — написав представник Януковича.
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