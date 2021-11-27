Зеленський відповів на петицію Стерненка про заборону росіянам вʼїзду в Україну

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Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, яка пропонує заборонити в’їзд росіянам або запровадити візовий режим із державою-агресором, яку подав активіст Сергій Стерненко.

Відповідь оприлюднена на сайті президента 26 листопада.

Президент зазначив, що у 2015 році Україна в односторонньому порядку скасувала можливість в’їзду громадян Росії на підставі паспорта громадянина РФ або свідоцтва про народження, а з 1 січня 2018 року було запроваджено фіксацію біометричних даних іноземців.

Зеленський заявив, що така петиція є цілком виправданою на тлі російської агресії, водночас наголосив, що запровадження додаткових змін у режимі поїздок громадян між Україною та Російською Федерацією «потребує ретельного вивчення й аналізу усіх можливих сценаріїв розвитку».

У зв’язку з цим він передав петицію премʼєр-міністрові України Денису Шмигалю, секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову та голові Служби безпеки України Івану Баканову з проханням проаналізувати відповідність нинішнього режиму в’їзду в Україну росіян потребам забезпечення безпеки України та захисту національних інтересів.

Сам Стерненко розкритикував відповідь Зеленського, заявивши, що той «відмовився виконувати вимогу здорового глузду та громадян, що петицію підписали».

«Багато води, уникання прямого «ні» та направлення петиції до СБУ, РНБО, ОСББ та в жомову яму Киви. Ні про що. Що ж, така відповідь — це теж окреслення позиції та перефразоване «я вам нічого не винен». Громадяни РФ та сама російська держава будуть раді нашим відкритим кордонам. Це для них зручно та спрощує роботу. І цю зручність їм гарантує президент України. Який в даному випадку діє проти інтересів України», — написав він у своєму Telegram-каналі.