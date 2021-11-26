Відбір на ЧС-2022: збірна України з футболу дізналася своїх суперників

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Фото УНІАН

Збірна України з футболу дізналася своїх суперників на відборі до Чемпіонату світу 2022 року у Катарі. Перший поєдинок українці проведуть зі збірною Шотландії.

У разі перемоги українці вийдуть на переможця пари Уельс — Австрія. Для виходу на Чемпіонат світу збірна України повинна виграти два матчі поспіль.

Інші пари:

Росія — Польща;

Швеція — Чехія;

Італія — Північна Македонія;

Португалія — Туреччина.

Перші матчі відбудуться 24—25 березня 2022 року, а вирішальні поєдинки за путівку на ЧС — 28 і 29 березня.

Збірна України вийшла у плей-оф відбору на Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться у 2022 році в Катарі. Підлеглі Олександра Петракова в останньому поєдинку обіграли Боснію і Герцеговину з рахунком 2:0.

Завдяки результатам паралельних поєдинків українці посіли друге місце в групі. Перше місце зайняла збірна Франції.