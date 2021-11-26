Фільм українського режисера Лозниці переміг на фестивалі в Амстердамі

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Фільм українського режисера Сергія Лозниці «Містер Ландсбергіс» про лідера руху за незалежність Литви здобув головний приз на фестивалі документального кіно IDFA 2021 у Нідерландах.

Про це йдеться на сайті IDFA.

Ця стрічка розповідає про розпад Радянського Союзу та роль, яку зіграв у цьому лідер руху за відновлення незалежності Литви Вітаутас Ландсбергіс. Завдяки йому країна стала першою державою, котра змогла вийти зі складу СРСР.

«Нелегко оживити історію. Ще важче зробити її захопливою, актуальною і збагаченою, створити відчуття, ніби ми переживаємо все так, як це відбувалося. На всіх рівнях майстерності фільм-переможець є монументальним досягненням, що повністю досліджує роль, яку одна людина, одна нація і один історичний момент можуть зіграти в історії глобальної боротьби за свободу і самовизначення», — прокоментувало журі фільм Лозниці.

Головний приз фестивалю IDFA становить 15 тисяч євро.