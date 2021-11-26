Фільм українського режисера Лозниці переміг на фестивалі в Амстердамі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Фільм українського режисера Сергія Лозниці «Містер Ландсбергіс» про лідера руху за незалежність Литви здобув головний приз на фестивалі документального кіно IDFA 2021 у Нідерландах.
Про це йдеться на сайті IDFA.
Ця стрічка розповідає про розпад Радянського Союзу та роль, яку зіграв у цьому лідер руху за відновлення незалежності Литви Вітаутас Ландсбергіс. Завдяки йому країна стала першою державою, котра змогла вийти зі складу СРСР.
«Нелегко оживити історію. Ще важче зробити її захопливою, актуальною і збагаченою, створити відчуття, ніби ми переживаємо все так, як це відбувалося. На всіх рівнях майстерності фільм-переможець є монументальним досягненням, що повністю досліджує роль, яку одна людина, одна нація і один історичний момент можуть зіграти в історії глобальної боротьби за свободу і самовизначення», — прокоментувало журі фільм Лозниці.
Головний приз фестивалю IDFA становить 15 тисяч євро.
- 17 липня український режисер Сергій Лозниця отримав спеціальний приз журі премії «Золоте око» — за найкращий документальний фільм Каннського кінофестивалю. Нагороду присудили за стрічку «Бабин Яр. Контекст» про вбивства євреїв нацистами в Києві в часи Другої світової війни.