Зустрічаюся тільки з представниками «Слуги народу». Президент заперечив тиск на глав фракцій та груп
- Автор:
- Софія Телішевська
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не чинить тиск на глав депутатських груп та фракцій та не вказує їм, як потрібно голосувати у Раді.
Про це він заявив на пресмарафоні 26 листопада, відповідаючи на припущення журналістки Наталії Влащенко.
«Я не зустрічаюся з жодною фракцією, окрім представників «Слуги народу». Я зустрічаюся з лідером нашої фракції Давидом Арахамією, раніше зустрічався з тодішнім керівником партії Олександром Корнієком, а також з главами деяких комітетів та певними міністрами. Раз на тиждень ми обговорюємо питання, які йдуть на розгляд Ради. Ми показуємо список з обіцянками партії та програму Кабміну, тоді ми підбиваємо підсумки», — пояснив президент.
За словами президента, остання така зустріч була з приводу держбюджету, оскільки Рада подала тисячі правок, через що ухвалення затягується.
- 26 листопада Володимир Зеленський з 12.00 дня проводить пресконференцію з нагоди «екватору» своєї каденції. Він уже заявив, що оточення олігарха Ріната Ахметова планує держпереворот в Україні, який має відбутися на початку грудня. Також президент пояснив, чому звільнив начальника української розвідки Василя Бурбу.