Співак Ед Ширан зняв кліп у Києві
- Автор:
- Олег Панфілович
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Kmeron / Flickr
Британський співак Ед Ширан повідомив, що зняв свій майбутній кліп у Києві.
Про це він розповів у Instagram.
«Дякую, Києве, що зустрів нас. Три ночі зйомок у цьому чудовому місті. Україна прекрасна», — написав він. Українські прихильники виконавця у коментарях під фото визначили, що зйомки відбувалися на території корпусів Механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що у Голосіївському районі столиці.
Ед Ширан — один з найпопулярніших у світі попвиконавців, володар чотирьох нагород та 14 номінацій музичної премії «Ґреммі».
- В середині жовтня французький музикант Stromae вперше з 2018 року випустив новий трек, кліп на який зняли в Києві.
- Перед цим британський рок-гурт Bring Me the Horizon презентував кліп, який зняли у Києві. У відео звучать фрази українською.