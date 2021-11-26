Співак Ед Ширан зняв кліп у Києві

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Kmeron / Flickr

Британський співак Ед Ширан повідомив, що зняв свій майбутній кліп у Києві.

Про це він розповів у Instagram.

«Дякую, Києве, що зустрів нас. Три ночі зйомок у цьому чудовому місті. Україна прекрасна», — написав він. Українські прихильники виконавця у коментарях під фото визначили, що зйомки відбувалися на території корпусів Механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що у Голосіївському районі столиці.

Ед Ширан — один з найпопулярніших у світі попвиконавців, володар чотирьох нагород та 14 номінацій музичної премії «Ґреммі».