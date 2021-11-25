У Франції скорочують термін дії COVID-документів і запроваджують для всіх громадян бустерне щеплення

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У Франції вирішили посилити заходи боротьби з коронавірусом і протиепідемічні правила.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя Франції Олівʼє Веран на брифінгу 25 листопада.

Так, у країні запроваджують бустерну вакцинацію від COVID-19 для всіх дорослих, розрив між початковими дозами та додатковою становитиме 5 місяців.

До того ж у Франції посилять правила використання захисних масок — від завтра, 26 листопада, усі зобов’язані їх носити у приміщеннях і на різдвяних ярмарках, незалежно від статусу вакцинації.

Водночас уряд Франції ухвалив рішення скоротити термін дії негативних результатів ПЛР-тестів до 24 годин (раніше було 72 години) і COVID-паспортів, які будуть недійсними без бустерної дози.

«З 15 грудня санітарна перепустка для людей віком 65+ більше не буде дійсною, якщо людина не отримає бустер. З 15 січня — для французів віком від 18 до 65 років. У цих людей буде два місяці, щоб отримати третю дозу вакцини. У вас буде від пʼяти до семи місяців після другого щеплення, щоб ревакцинуватися», — заявив Веран.

Також глава МОЗ Франції анонсував, що у грудні на ринку країни зʼявиться новий противірусний препарат.