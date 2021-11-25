«Укроборонпром» співпрацюватиме з Airbus за вертолітною програмою
- Автор:
- Костя Андрейковець
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МВС
Держконцерн «Укроборонпром» співпрацюватиме з однією з найбільших авіабудівних компаній Airbus у питанні вертолітної програми для України.
Про це повідомив гендиректор концерну Юрій Гусєв на форумі в Києві, передає Інтерфакс-Україна.
«Сплановано певні спільні дії разом з Airbus, і не лише в питаннях створення національної авіакомпанії, а також співпрацю за напрямом вертолітної програми. Крім того, розглядається створення сервісного центру, який ми обговорюємо з нашими партнерами», — сказав Гусєв.
Віцепрезидент із розвитку Airbus Жак Гарег заявив, що компанії потрібні партнери в Україні. Завдання Airbus — розвивати обслуговування вертольотів у країні та вийти на новий рівень співробітництва.
Він зазначив, що контракт із Міністерством внутрішніх справ на постачання техніки дозволив створити і розвинути сервісну підтримку в Ніжині та тренувальну школу у Кременчуці. Очікується, що майбутні спільні проєкти з «Укроборонпромом» будуть більш масштабними.
- У липні 2018 року МВС України підписало контракт з Airbus Helicopters на закупівлю 55 вертольотів моделей H-225 (Super Puma), H-145 і Н-125. Гелікоптери почали прибувати вже у грудні того ж року. Їх розподілили між Національною гвардією, поліцією, Держслужбою з надзвичайних ситуацій та прикордонною службою. Остання 20 листопада 2021 року отримала два нових Н-125.