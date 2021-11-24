Кабмін схвалив створення в Україні Національного реєстру донорів крові

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В Україні буде створено Національний реєстр донорів крові та її компонентів.

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив під час засідання 24 листопада.

Як зазначається, реєстр донорів крові становитиме частину електронної системи охорони здоров’я, в нього вноситимуть інформацію про медичний огляд донора, допуск чи відсторонення від донації, здійснені донації, а також можливі ускладнення, пов’язані з донорством.

У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що реєстр допоможе відстежувати рух донорської крові та компонентів крові від донора до реципієнта «від вени до вени».

«Обліковуватимуться результати як медичного огляду донорів перед донацією, так і результати тестувань крові на маркери інфекцій, що передаються з кров’ю, визначення групової та резус-належності та інших імуногематологічних досліджень, лабораторного контролю якості компонентів крові, дозволених до використання з лікувальною метою, ідентифікуючи кожного реципієнта та обліковуючи записи щодо виникнення несприятливих реакцій і подій, пов’язаних з трансфузією компонентів крові (гемонагляд)», — пояснили в МОЗ.

Окрім цього, на підставі даних про кількість донацій крові в реєстрі донорам надаватимуть статус «Почесний донор України».

Кабмін також ухвалив постанову про вручення нагрудного знака «Почесний донор України». Ухвалювати рішення про його видачу будуть керівники структурних підрозділів із питань охорони здоров’я Києва та облдержадміністрацій.

Для отримання нагрудного знака «Почесний донор України» людина має сумарно здати 40 максимально допустимих доз крові або 60 максимально допустимих доз плазми крові, або 40 максимально допустимих доз клітин крові (еритроцити, тромбоцити або лейкоцити).

Наразі максимально допустима доза крові становить 450 мл (без урахування до 40 мл для тестування), максимально допустима доза плазми — 800 мл (без 40 мл для тестування), максимальна допустима доза тромбоцитів, заготовлених методом аферезу, — 200 мл.