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Bernard Spragg. NZ / Flickr

Нова Зеландія у 2022 році вперше за весь час пандемії відкриє кордони для вакцинованих туристів. Але їм все одно доведеться сидіти на карантині.

Про це пише BBC.

Уряд країни презентував план поетапного відкриття кордонів країни. Спочатку з 16 січня до країни дозволять повернутися новозеландцям і резидентам країни, які перебувають в Австралії.

З 13 лютого дозволять в’їзд всім новозеландцям, які перебувають в інших країнах.

Іноземні туристи стануть останньою групою — їм в’їзд дозволять аж з 30 квітня. Вони мають бути повністю вакциновані від коронавірусу. Після в’їзду туристам потрібно буде здати тест на коронавірус і відбути 7-денну самоізоляцію.

За словами міністра охорони здоров’я Кріса Гіпкінса, такий план є «найбільш безпечним підходом для ретельного управління ризиками».