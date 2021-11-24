Нова Зеландія у 2022 році вперше за весь час пандемії відкриє кордони для вакцинованих туристів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Bernard Spragg. NZ / Flickr
Нова Зеландія у 2022 році вперше за весь час пандемії відкриє кордони для вакцинованих туристів. Але їм все одно доведеться сидіти на карантині.
Про це пише BBC.
Уряд країни презентував план поетапного відкриття кордонів країни. Спочатку з 16 січня до країни дозволять повернутися новозеландцям і резидентам країни, які перебувають в Австралії.
З 13 лютого дозволять в’їзд всім новозеландцям, які перебувають в інших країнах.
Іноземні туристи стануть останньою групою — їм в’їзд дозволять аж з 30 квітня. Вони мають бути повністю вакциновані від коронавірусу. Після в’їзду туристам потрібно буде здати тест на коронавірус і відбути 7-денну самоізоляцію.
За словами міністра охорони здоров’я Кріса Гіпкінса, такий план є «найбільш безпечним підходом для ретельного управління ризиками».
- Нова Зеландія входить до країн із найменшим рівнем захворюваності на COVID-19. У країні вакциновані вже 80% дорослого населення. При цьому в листопаді 2021 року в Новій Зеландії спостерігається серйозний спалах через штам «Дельта». Середній добовий показник кількості нових хворих — 130 людей.