Організатори «Ґреммі» оприлюднили список номінантів. Серед лідерів — джазовий музикант, Бібер та Біллі Айліш

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Grammy

Національна академія мистецтва та науки звукозапису США оголосила список номінантів на 64-у премію «Ґреммі» 2022 року.

Про це повідомляється на сайті премії.

Найбільшу кількість номінацій отримав джазовий музикант Джон Батіст — одразу 11. Серед попвиконавців на 8 статуеток претендують Джастін Бібер, Doja Cat та H.E.R, на 7 — Біллі Айліш та Олівія Родріго.

Також у трьох номінаціях на «Ґреммі» висунули репера Jay-Z. Як зазначає Variety, це збільшило кількість його номінацій на цю премію до 83, що стало новим рекордом «Ґреммі». Церемонія вручення нагород запланована на 31 січня.

Загалом статуетки вручать у 86 номінаціях. Основні з них виглядають так:

Пісня року

“Bad Habits” — Ед Ширан

“A Beautiful Noise” — Аліша Кіс та Бренді Карлайл

“Drivers License” — Олівія Родріго

“Fight for You” — H.E.R

“Happier Than Ever” — Біллі Айліш

“Kiss Me More” — Doja Cat і SZA

“Leave the Door Open” — Silk Sonic

“Montero (Call Me by Your Name)” — Lil Nas X

“Peaches” — Джастін Бібер

Альбом року

«We Are» — Джон Батіст

«Love for Sale» — Тоні Беннетт та Леді Гага

«Justice (Triple Chucks Deluxe)» — Джастін Бібер

«Planet Her (Deluxe)» — Doja Cat

«Happier Than Ever» — Біллі Айліш

«Back of My Min»" — H.E.R

«Montero» — Lil Nas X

«Sour» — Олівія Родріго

«Evermore» — Тейлор Свіфт

«Donda» — Каньє Вест

Запис року

“I Still Have Faith in You” — ABBA

“Freedom” — Джон Батіст

“I Get a Kick Out of You” — Тоні Беннетт і Леді Гага

“Peaches” — Джастін Бібер

“Kiss Me More” — Doja Cat і SZA

“Drivers License” — Олівія Родріго

“Right on Time” — Бренді Карлайл

“Happier Than Ever” — Біллі Айліш

“Montero (Call Me By Your Name)” — Lil Nas X

“Leave the Door Open” — Silk Sonic

Найкращий новий виконавець

Аруж Афтаб

Джиммі Аллен

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

З повним списком номінантів можна ознайомитися тут.