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Організатори «Ґреммі» оприлюднили список номінантів. Серед лідерів — джазовий музикант, Бібер та Біллі Айліш

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Grammy

Національна академія мистецтва та науки звукозапису США оголосила список номінантів на 64-у премію «Ґреммі» 2022 року.

Про це повідомляється на сайті премії.

Найбільшу кількість номінацій отримав джазовий музикант Джон Батіст — одразу 11. Серед попвиконавців на 8 статуеток претендують Джастін Бібер, Doja Cat та H.E.R, на 7 — Біллі Айліш та Олівія Родріго.

Також у трьох номінаціях на «Ґреммі» висунули репера Jay-Z. Як зазначає Variety, це збільшило кількість його номінацій на цю премію до 83, що стало новим рекордом «Ґреммі». Церемонія вручення нагород запланована на 31 січня.

Загалом статуетки вручать у 86 номінаціях. Основні з них виглядають так:

Пісня року

Альбом року

Запис року

Найкращий новий виконавець

З повним списком номінантів можна ознайомитися тут.