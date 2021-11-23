В окупованому Криму із СІЗО випустили адвоката Семедляєва. Він провів там 12 діб за відмову роздягатись

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Кримський адвокат Едем Семедляєв 23 листопада вийшов із «сімферопольського ізолятора тимчасового тримання», де він провів 12 днів арешту за «непокору співробітникам поліції» — за відмову роздягатись (така поведінка силовиків уже стала звичною, оскільки вони систематично перешкоджають адвокатам, аби ті не захищали права кримських татар).

Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Зустріти Семедляєва прийшло кілька десятків активістів, проте їх затримали співробітники російського ОМОНу. Загалом затримано 31 активіста, зокрема десять жінок та четверо журналістів. Зараз вони перебувають в «Київському відділенні поліції Сімферополя».

Наприкінці листопада стало відомо, що у Сімферополі в так званому Центральному відділі поліції № 3 силовики намагалися роздягти адвокатів, які захищають права кримських татар, що фігурують у справі «Хізб ут-Тахрір». Адвокати, у тому числі Семедляєв, відмовились виконувати наказ силовиків і на них склали адмінпротоколи, а за тиждень арештували.