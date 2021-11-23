На Філіппінах померла найстаріша людина світу — вона народилась ще у XIX столітті

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City Government of Kabankalan / Facebook

На Філіппінах у місті Кабанкалан померла Франциска Сусано — вона вважалась найстарішою живою людиною на Філіппінах і у світі. Жінки не стало 22 листопада у віці 124 роки.

Про це повідомляє CNN Philippines.

Місцеве управління охорони здоровʼя ще не визначило причини смерті, її перевірять на ковід, однак симптомів не було.

Франциска Сусано народилась 11 вересня 1897 року, тобто до того як країна стала незалежною від іспанського панування. Це був той самий рік, коли була винайдена ложка для морозива, і коли італійський винахідник Гульєльмо Марконі відправив перший в історії радіосигнал через море.

Вона була останньою живою жінкою, що народилася в XIX столітті. Влада міста повідомляє, що її офіційна декларація як найстарішої людини у світі у 124 роки наразі підтверджена Книгою рекордів Гіннеса.

У вересні до Палати представників внесли резолюцію із закликом надати Сусано грошовий подарунок у розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів ($1,3 млн) на знак визнання її «монументального досягнення» та допомогти їй та її родині, особливо під час пандемії. Однак резолюцію ще не розглянув комітет у справах людей похилого віку.