Ростислава Шурму призначили новим заступником глави Офісу Зеленського. Він відповідатиме за економічний блок

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Президент України Володимир Зеленський призначив Ростислава Шурму заступником керівника Офісу президента. На цій посаді він відповідатиме за економічний блок діяльності ОП.

Про це Офіс президента повідомив у вівторок, 23 листопада.

«Серед пріоритетних завдань — підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності», — розповів Шурма.

На цій посаді він замінив Юлію Свириденко, яка стала міністром економіки.

Хто такий Шурма?

Колишній очільник Запорізької обласної організації партії «Опозиційна платформа — За життя». Також працював гендиректором заводу «Запоріжсталь», фінансовим директором Макіївського металургійного заводу і заступником директора металургійного дивізіону холдингу «Метінвест» Ріната Ахметова. У травні 2021 року його призначили членом наглядової ради «Укроборонпрому».