У Болгарії в автобусній аварії загинули 45 людей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На заході Болгарії на трасі «Струма» в ДТП загинуло 45 людей.
Про це повідомляють агенція BGNES і телеканал BNT.
Аварія з пасажирським автобусом сталася на 31 км траси Софія — Благоєвград у ніч на 23 листопада. Автобус вʼїхав в країну з Північної Македонії і, ймовірно, не впорався з керуванням. У районі ДТП з початку тижня сильний дощ, а сама ділянка траси складна.
Така велика кількість жертв спричинена пожежею, яка почалася через аварію. В автобусі перебувало 52 пасажирів, з яких вдалося вижити всього сімом. Серед загиблих 12 дітей.
Причини події встановлюються, проте начальник пожежної охорони заявив, що пожежа сталася внаслідок нещасного випадку.
Це одна з найбільших ДТП у Європі цього року за кількістю жертв.
Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що МЗС перевіряє наявність українців серед постраждалих.