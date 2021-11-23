У Болгарії в автобусній аварії загинули 45 людей

Новини

На заході Болгарії на трасі «Струма» в ДТП загинуло 45 людей.

Про це повідомляють агенція BGNES і телеканал BNT.

Аварія з пасажирським автобусом сталася на 31 км траси Софія — Благоєвград у ніч на 23 листопада. Автобус вʼїхав в країну з Північної Македонії і, ймовірно, не впорався з керуванням. У районі ДТП з початку тижня сильний дощ, а сама ділянка траси складна.

Така велика кількість жертв спричинена пожежею, яка почалася через аварію. В автобусі перебувало 52 пасажирів, з яких вдалося вижити всього сімом. Серед загиблих 12 дітей.

Причини події встановлюються, проте начальник пожежної охорони заявив, що пожежа сталася внаслідок нещасного випадку.

Це одна з найбільших ДТП у Європі цього року за кількістю жертв.

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що МЗС перевіряє наявність українців серед постраждалих.