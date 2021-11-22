Математики за допомогою «золотої пропорції» визначили найкрасивіші породи котів

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Rick T.T. / Unsplash

Дослідники порталу All About Cats застосували «золоту пропорцію» до 46 найвідоміших порід кішок, щоб визначити найкрасивіших з них.

Математики, біологи та експерти виміряли риси морд котів і підрахували, наскільки ці показники близькі до «золотої пропорції». Ця цифра становить приблизно 1,62 і лежить в основі концепції визначення краси.

Так, найпривабливішими визнали три породи:

норвезька лісова;

російська блакитна;

Менська.

«Власники котів стверджуватимуть, що саме їхній улюбленець найкрасивіший, але науковий принцип золотого перетину обʼєктивніший. Це древній алгоритм симетрії алгебри, що лежить в основі людського сприйняття привабливості. Чим більше обличчя чи обʼєкт відповідають йому, тим більш естетично привабливим вони здаються нашому мозку», — заявив засновник All About Cats Дорон Вулффберг.

Для визначення краси дослідники вивчали фотографії котячої морди та вимірювали співвідношення різних ключових характеристик. Зокрема, враховували довжину та ширину морди, ширину носа, а також відстань від верхівки голови до зіниць, від зіниць до рота і кінчика носа, між зовнішніми куточками очей та відстань від вух до зіниць.

Ці заміри визначили й найменш красиві породи — це гімалайські, пітерболдські та перські кішки.

Повний рейтинг краси котиків можна переглянути за посиланням.