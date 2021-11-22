Наскрізне шифрування в Messenger та Instagram відклали через ускладнення боротьби з шахраями
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Videvo
Компанія Meta (колишня Facebook) відклала введення автоматичного (за замовчуванням) наскрізного шифрування даних у Messenger і соцмережі Instagram до 2023 року.
Про це пише The Telegraph з посиланням на голову служби безпеки Meta Антігону Девіс.
Наскрізне шифрування служить додатковим рівнем захисту користувачів. Це означає, що ніхто, включно з Meta, не може бачити або відстежувати повідомлення користувачів. Із шифруванням E2EE інформацію бачитимуть лише відправник та одержувач повідомлення.
За словами Девіс, рішення відкласти введення E2EE ухвалили через побоювання, що це ускладнить боротьбу з шахраями. Meta хоче ще раз перевірити свої інструменти захисту та переконатися, що зможе обмежити шахраїв у листуванні.
- У квітні цього року тоді ще компанія Facebook повідомила, що E2EE за замовчуванням стане доступним в Instagram і Messenger не раніше 2022 року. При цьому в її месенджері WhatsApp таке шифрування впроваджено ще з 2016 року.
- Уже в серпні Facebook повідомила, що додає наскрізне шифрування для дзвінків у Messenger.
- Низка країн, серед яких США, Австралія та Японія, закликали компанію надавати доступ до зашифрованих даних при отриманні ордеру або за рішенням суду. Багато хто побоюється, що E2EE «зіграє на руку» терористам і злочинцям.