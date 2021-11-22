Наскрізне шифрування в Messenger та Instagram відклали через ускладнення боротьби з шахраями

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Компанія Meta (колишня Facebook) відклала введення автоматичного (за замовчуванням) наскрізного шифрування даних у Messenger і соцмережі Instagram до 2023 року.

Про це пише The Telegraph з посиланням на голову служби безпеки Meta Антігону Девіс.

Наскрізне шифрування служить додатковим рівнем захисту користувачів. Це означає, що ніхто, включно з Meta, не може бачити або відстежувати повідомлення користувачів. Із шифруванням E2EE інформацію бачитимуть лише відправник та одержувач повідомлення.

За словами Девіс, рішення відкласти введення E2EE ухвалили через побоювання, що це ускладнить боротьбу з шахраями. Meta хоче ще раз перевірити свої інструменти захисту та переконатися, що зможе обмежити шахраїв у листуванні.

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