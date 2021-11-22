FT: Китай випробував принципово нову гіперзвукову зброю — вона «обійшла» закони фізики

Новини

У липні цього року Китай випробував принципово нову гіперзвукову зброю, що може свідчити про значний технологічний прогрес КНР.

Як пише газета Financial Times з посиланням на джерела в Пентагоні, Китай запустив ракету із гіперзвукового глайдера, швидкість якого впʼятеро перевищувала швидкість звуку.

Випробування пройшли над Південно-китайським морем. Імовірно, цілі ураження у зразка озброєння не було і в ході тесту перевірялися можливості зброї. Вказано, що над морем від глайдера відокремився інший обʼєкт, який міг бути ракетою класу «повітря-повітря».

Експерти Пентагону вважають, що Китай цим тестом міг продемонструвати технологічний прогрес, який не показала жодна країна світу.

В Агентстві перспективних дослідницьких проєктів у галузі оборони (DARPA) Міноборони США намагаються зрозуміти, як Китаю вдалося домогтися створення зброї, яка «обходить» закони фізики.

У Білому домі відмовилися коментувати FT деталі запуску і лише повторно висловили стурбованість. У посольстві Китаю в США заявили, що не мають даних щодо випробування подібної зброї.