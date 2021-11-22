FT: Китай випробував принципово нову гіперзвукову зброю — вона «обійшла» закони фізики
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У липні цього року Китай випробував принципово нову гіперзвукову зброю, що може свідчити про значний технологічний прогрес КНР.
Як пише газета Financial Times з посиланням на джерела в Пентагоні, Китай запустив ракету із гіперзвукового глайдера, швидкість якого впʼятеро перевищувала швидкість звуку.
Випробування пройшли над Південно-китайським морем. Імовірно, цілі ураження у зразка озброєння не було і в ході тесту перевірялися можливості зброї. Вказано, що над морем від глайдера відокремився інший обʼєкт, який міг бути ракетою класу «повітря-повітря».
Експерти Пентагону вважають, що Китай цим тестом міг продемонструвати технологічний прогрес, який не показала жодна країна світу.
В Агентстві перспективних дослідницьких проєктів у галузі оборони (DARPA) Міноборони США намагаються зрозуміти, як Китаю вдалося домогтися створення зброї, яка «обходить» закони фізики.
У Білому домі відмовилися коментувати FT деталі запуску і лише повторно висловили стурбованість. У посольстві Китаю в США заявили, що не мають даних щодо випробування подібної зброї.
- 16 жовтня Financial Times повідомила, що китайські військові 27 липня та 13 серпня 2021 року провели два випробування гіперзвукової зброї. У другому випадку зразок, що тестується, міг нести ядерний заряд. У Китаї у відповідь заявили, що інформація є хибною і це був тест космічного апарату, який нібито може значно здешевити освоєння космосу.