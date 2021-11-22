В американському Вісконсині автомобіль вʼїхав у натовп людей на різдвяному параді. Постраждали понад 20 людей, є загиблі

Новини

В американському місті Вокеша (штат Вісконсин) червоний позашляховик на швидкості вʼїхав у натовп людей під час проведення різдвяного параду.

Як повідомляють CBS і CNN із посиланням на заяви поліції, внаслідок наїзду постраждали 11 дорослих та 12 дітей — підтверджено загибель однієї людини, але голова місцевого поліцейського управління Ден Томпсон говорив про смерть кількох людей.

Трагедія сталася увечері 21 листопада. Позашляховик на повній швидкості збив огорожі, якими перекрили територію проведення параду, та вʼїхав у колону музикантів. Поліція у відповідь відкрила вогонь по автомобілю, але той зміг втекти.

Пізніше поліція повідомила, що знайшла підозрюваний автомобіль і затримала «людину, яка представляє інтерес для слідства». Винуватця наїзду та його мотиви поки що не називають.

Пізніше поліцейський департамент Вокеша уточнив дані по жертвам — 5 загиблих і ще 40 поранених.

До розслідування залучено ФБР.