У Нідерландах леви та горили в зоопарку заразилися коронавірусом
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Creative Commons / Pixabay
У зоопарку Роттердаму, що у Нідерландах, більшість левів та горил заразилися коронавірусом.
Про це повідомляється на сайті зоопарку.
«У тварин спостерігаються симптоми грипу: млявість, зниження апетиту, іноді легкий кашель, а горили також мають проблеми зі шлунком і кишківником», — розповіли в зоопарку.
Як зазначається, працівники помітили ці симптоми та вирішили зробити тест на коронавірус. Він виявився позитивним.
У зоопарку сподіваються, що хвороба мине у легкій формі, оскільки тварини були у доброму стані, тому COVID-19 не має становити серйозного ризику для здоровʼя.
Наразі тварини перебувають на карантині, але й за звичайних обставин прямий контакт між ними та відвідувачами відсутній.
Також у зоопарку заявили, що поки невідомо, хто заразив левів та горил, але припускають, що це міг бути співробітник без симптомів хвороби (безсимптомний хворий).
За даними видання Rijnmond, заразилися чотири з пʼяти азіатських левів та сім із восьми горил.
- У Нідерландах з 13 листопада майже на місяць запровадили частковий локдаун, щоб зупинити поширення коронавірусу.
- Увечері 19 листопада у Роттердамі сотні людей вийшли на вуличні протести через посилення коронавірусних обмежень. Згодом почалися заворушення, поліції довелося застосувати зброю, декілька людей поранені.