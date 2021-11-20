«Оргія насильства». У Роттердамі сталися масові заворушення через новий локдаун, поліція застосовувала зброю

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У Роттердамі поліції довелося застосувати зброю проти мітингарів, які влаштували заворушення, протестуючи проти посилення коронавірусних обмежень.

Про це пише AFP.

Поліція зробила попереджувальні постріли, які, проте, поранили двох людей. Під час заворушень протестувальники влаштували кілька пожеж, підпалювали автомобілі, закидали поліцейських камінням та обстрілювали їх феєрверками. Поліція змушена була також застосувати водомети проти демонстрантів.

Мер Роттердаму Ахмед Абуталеб повідомив про затримання щонайменше 20 людей. Події, що відбулися у місті, він описав як «оргію насильства». Для підтримання громадського порядку міська влада заборонила зібрання у районі, де сталися заворушення.

Через збільшення числа випадків зараження коронавірусом уряд Нідерландів запровадив частковий локдаун. Бари, ресторани та супермаркети повинні закритися не пізніше за 20:00, інші магазини — вже о 18:00. Більшість працівників мають перейти на віддалену роботу, мешканцям дозволяється збиратися вдома групами не більше ніж чотири особи. Знову запроваджено правило обовʼязкової соціальної дистанції в 1,5 метра між людьми.