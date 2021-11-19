В ОП пояснили, чому президент не прийшов на ефір «Свободи слова Савіка Шустера» для обговорення «вагнергейту»

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Сергій Моргунов / «Бабель»

На програму «Свобода слова Савіка Шустера», яка виходить на телеканалах «Україна» та «Україна 24», запросили президента України Володимира Зеленського та главу Офісу президента Андрія Єрмака, утім вони відмовились.

Одна з тем, які планувалось обговорити під час програми — підготовка та зрив операції українських спецслужб із затримання «вагнерівців».

Ведучий програми зазначив, що зробив таку пропозицію «з метою обʼєктивного висвітлення важливої для країни теми».

В Офісі президента пояснили, що відмовили телеканалу, оскільки він «маніпулятивно та провокативно подає інформацію, граючи за правилами олігархів».

«Цікаво бачити від медійного майданчика, який узяв на себе фантастичну роль олігархічного пропагандиста, фразу «з метою обʼєктивного висвітлення важливої для країни теми запрошуємо»... Точно розумієте весь сенс цих простих слів? Точно не хочете влаштувати чергове кероване судилище на своєму майданчику? Точно розумієте, що таке дискусія? Хоча все це риторичне», — зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він назвав олігархічне телебачення «монопольним знущанням зі слова», а запрошення представників влади на ефір хайпом.

«Виклик на телевізійний килим до олігарха — це, звісно, дуже гучно. Але смішно. Президент, керівник Офісу президента та будь-яка інша посадова особа за вказівкою олігарха бігати ефірами не будуть. Ці часи вже закінчилися», — наголосив радник.

Чому обговорюють тему «вагнерівців»

17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала своє розслідування про «злив» спецоперації із затримання Україною бойовиків російської «приватної військової компанії Вагнера». З нього зрозуміло, що Володимир Зеленський знав про операцію, а голова ОП Андрій Єрмак просив її відкласти.

Перед цим Україна досягла домовленостей щодо нового перемирʼя на Донбасі (яке набуло чинності 27 липня 2020-го). Ймовірно, це стало причиною відтермінування спецоперації, що урешті стало однією з причин її зриву.