СБУ затримала ексватажка бригади «Одеса» бойовиків «ЛНР»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Контррозвідка Служби безпеки затримала в Луганській області розшукуваного колишнього бойовика так званого «МДБ ЛНР», який на перших етапах російської агресії був командиром групи в «окремій бригаді спецпризначення «Одеса» і брав безпосередню участь у боях.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Очолюваний ним підрозділ брав участь у штурмі Луганського аеропорту, захопленні банків та будинків місцевих мешканців. Сам бойовик відповідав і за затримання та пошук українських патріотів, а також координував взаємодію місцевих угруповань бойовиків із російськими кураторами.
Через конфлікт з іншими ватажками бойовиків чоловікові довелося тікати до Росії, але невдовзі він повернувся до України.
Ексбойовику повідомили про підозру за двома статтями — зазіхання на територіальну цілісність (ч. 2 ст. 110 КК) та участь у незаконних збройних формуваннях (ч. 2 ст. 260 КК).
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
- Батальйон «Одеса» був сформований влітку 2014 року з російських добровольців та українських колаборантів. Командиром формування був Олексій «Фома» Фомінов, який брав участь у заворушеннях в Одесі 2 травня, виконуючи функції «коменданта» бойовиків Куликового поля. Саме формування, окрім боїв та мародерства, займалося вбивствами мирних жителів, які допомагали українській армії. У 2015 році «Одесу» роззброїли, а Фомінова кинули «на підвал». Після звільнення він утік до Росії.