СБУ затримала ексватажка бригади «Одеса» бойовиків «ЛНР»

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Контррозвідка Служби безпеки затримала в Луганській області розшукуваного колишнього бойовика так званого «МДБ ЛНР», який на перших етапах російської агресії був командиром групи в «окремій бригаді спецпризначення «Одеса» і брав безпосередню участь у боях.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Очолюваний ним підрозділ брав участь у штурмі Луганського аеропорту, захопленні банків та будинків місцевих мешканців. Сам бойовик відповідав і за затримання та пошук українських патріотів, а також координував взаємодію місцевих угруповань бойовиків із російськими кураторами.

Через конфлікт з іншими ватажками бойовиків чоловікові довелося тікати до Росії, але невдовзі він повернувся до України.

Ексбойовику повідомили про підозру за двома статтями — зазіхання на територіальну цілісність (ч. 2 ст. 110 КК) та участь у незаконних збройних формуваннях (ч. 2 ст. 260 КК).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.