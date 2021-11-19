«Схеми»: Керівник «Авіаліній Антонова» не задекларував готель в окупованому Криму. Харченко запевняє, що продав майно

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Гонтар Володимир / УНІАН

Директор авіакомпанії «Авіалінії Антонова», що входить до складу держпідприємства «Антонов», Михайло Харченко не задекларував нерухомість в окупованому Криму.

Про це повідомляють журналісти програми «Схеми».

Згідно з українським реєстром прав на нерухоме майно, йдеться про готель Villa Rosa у селищі Коктебель, неподалік Феодосії, на узбережжі Чорного моря площею 510 квадратних метрів.

У свою декларацію про доходи за 2020 рік Харченко готель не вніс, як і в інші декларації від 2017 року, коли очолив «Авіалінії Антонова», хоча став власником готелю ще у 2008-му.

У коментарі «Схемам» Харченко заперечив наявність у нього такого майна, відмовившись коментувати документи з реєстру нерухомості, і порадив звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Як зазначають журналісти, окрім цього, після окупації Криму Харченко перереєстрував право власності на готель за російськими законами у листопаді 2020 року. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру нерухомості про перехід прав об’єкта нерухомості РФ.

«Схеми» пишуть, що пояснити це Харченко також відмовився і попросив знімальну групу залишити його кабінет.

Улітку НАЗК провело перевірку декларації Харченка. За її результатами, посадовець не вказав у документі майно на понад 1 мільйон гривень. Серед іншого НАЗК виявило будинки та ділянки в окупованому Криму.

За словами Харченка, майно він вже продав, «враховуючи складну економічну та політичну ситуацію, що склалася в нашій країні, а також з метою уникнення негативних наслідків, можливих переслідувань мене та членів моєї сім’ї». Проте не надав документи на підтвердження своїх слів, бо «до копій правочинів відчуження не має доступу».

Наразі інформацію про ознаки недостовірного декларування передали до Національної поліції.