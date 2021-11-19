На заході Канади через шторм оголосили режим НС. На допомогу відправлено армію

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У західній провінції Канади Британська Колумбія через шторм та ураган оголошено надзвичайний стан — до регіону направлені військові для допомоги мешканцям.

Про це повідомляє ВВС та низка місцевих телеканалів.

На початку тижня на провінцію обрушився руйнівний шторм, який затопив низку містечок, перервав автомобільне та залізничне сполучення в регіоні та спровокував зсуви ґрунту. Тисячі людей опинилися в пастці на «островах», а деякі райони Ванкуверу повністю відрізані від регіону.

Влада підтвердила загибель однієї жінки та зникнення ще двох людей. Офіційні особи очікують, що найближчими днями буде підтверджено ще більше загиблих. Крім цього, загинули тисячі сільськогосподарських тварин.

Попередньо збитки оцінені у $790 мільйонів.

Премʼєр провінції Джон Хорган вважає причиною лиха кліматичні зміни. Раніше регіон так сильно не страждав від штормів та ураганів.