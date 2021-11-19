Індія вирішила відновити експорт вакцин проти коронавірусу для програми COVAX

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International Monetary Fund / Flickr

Індія вирішила відновити експорт до глобальної програми COVAX вакцин від коронавірусу.

Про це пише Reuters.

Перші 10 млн доз вакцини Covishield доставлять наступного місяця. Раніше виконавчий директор Serum Institute of India Адар Пунавалла заявляв, що його компанія планує експортувати 20—30 млн доз Covishield для COVAX у листопаді та стільки ж у грудні. З наступного року обсяги значно зростуть, коли власні потреби Індії майже повністю задовольняться.

Одне з джерел Reuters повідомило, що уряд Індії спочатку хотів переконатися у тому, що має достатньо доз, аби до січня повністю вакцинувати всі 944 мільйонів дорослих. За даними агентства, 81% дорослого населення в Індії отримали одну дозу вакцини, дві дози — 41%. Крім того, як зазначає Reuters, уряд не має поки планів дозволяти своїм громадянам робити бустерні щеплення.

Нагадаємо, Індія, яку вважають найбільшим у світі виробником вакцин, у квітні зупинила експорт, щоб зосередитися на внутрішній імунізації через стрімке зростання кількості випадків коронавірусу в країні. Так, країна була серед лідерів за кількістю смертей від COVID-19. До цього Індія експортувала понад 60 мільйонів доз вакцини у 76 країн світу.