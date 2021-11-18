У США за $31 млн відремонтують перший у світі атомний підводний човен. Свого часу він встановив кілька рекордів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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US Navy
Військово-морські сили США уклали контракт на $31 мільйон із General Dynamics Electric Boat на ремонт першого у світі атомного підводного човна USS Nautilus (SSN-571), який спустився на воду у 1954 році і встановив кілька рекордів.
Про це пише Defbrief.
Субмарину історичного значення минулого місяця перемістили на базу в Нью-Лондон (штат Коннектикут), де на неї чекає очищення та фарбування, встановлення нових палуб та борту, заміна внутрішнього освітлення та бортових зон, а також багато іншого. Для USS Nautilus цей перехід на базу був першим за 20 років.
Після ремонту субмарина залишиться музеєм, чим вона і була в управлінні Військово-морського командування історії та спадщини.
- USS Nautilus (SSN-571) спустили на воду 21 січня 1954 і вивели з експлуатації в березні 1980 року. За час своєї служби підводний човен став першою субмариною в історії людства, що своїм ходом під водою пройшла льодовий покрив і досягла Північного полюса. USS Nautilus дійшла до тих місць, де раніше субмарини не були. Також USS Nautilus била рекорди швидкості та витривалості.
- Команда SSN-571 за заслуги отримала кілька нагород, а у 1982 році сама субмарина отримала статус національної історичної памʼятки США.