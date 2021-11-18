Telegram буде ділитись прибутком від рекламних повідомлень з адміністраторами каналів

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Месенджер Telegram запускає спонсоровані повідомлення — інструмент, який дозволяє будь-кому просувати свої канали та ботів. Компанія буде ділитись прибутком із адміністраторами цих каналів.

Про це засновник месенджера Павло Дуров повідомив 18 листопада.

Рекламні повідомлення зараз перебувають у тестовому режимі і доступні не всім. Після того як вони будуть повністю запущені та дозволять Telegram покрити свої основні витрати (обладнання та центри обробки даних, які використовуються адміністраторами каналів для доставки контенту сотням мільйонів користувачів), месенджер почне ділитися доходами від реклами з адміністраторами каналів, на яких відображаються спонсовані повідомлення — «тому що це чесно».

Крім цього, розробники виправляють рекламу, яка вже є: деякі адміністратори індивідуальних каналів Telegram вже розміщують рекламу у вигляді звичайних повідомлень. Зараз працюють над «більш зручним та менш хаотичним способом» просування каналів та ботів.

Рекламні повідомлення не будуть відображатися у списку чатів, приватних чатах або групах. Вони будуть показуватись тільки у великих загальнодоступних каналах «один для багатьох» з понад 1 000 учасниками.

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