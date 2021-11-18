КСУ відмовився перевіряти на конституційність амністію учасників Євромайдану

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Sasha Maksymenko / Flickr

Конституційний суд відмовився перевіряти на конституційність закон про амністію учасників Революції гідності.

Про це пише пресслужба КСУ.

Відповідне подання до суду направили у травні 2020 року народні депутати. Серед підписантів — фракція ОПзЖ у повному складі, а також нардепи Анна Скороход, Антон Яценко, Олександр Дубінський, Микола Скорик. Серед підписантів є і померлий нардеп Антон Поляков.

«На засіданні Великої палати також постановлено Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, і визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України», — йдеться в повідомленні КСУ.

Відповідне рішення суду є остаточним і не підлягає оскарженню.

Закон про амністію учасників Революції гідності ухвалили в лютому 2014 року. Він передбачав звільнення від відповідальності за можливі злочини всіх учасників Євромайдану.

У 2020 році Моніторингова місія ООН з прав людини рекомендувала Україні скасувати закон про звільнення від кримінальної відповідальності всіх учасників Євромайдану. Серед головних перешкод для ефективного розслідування злочинів під час Революції гідності фахівці ООН називали недоукомплектованість судів слідчими суддями; недостатнє фінансування установ судових експертиз і закон про амністію євромайданівців, який, згідно зі звітом, заважає розслідувати вбивства правоохоронців.

На цей закон скаржилася і генпрокурор Ірина Венедіктова. Вона зазначала, що через амністію неможливо розслідувати загибель 13 правоохоронців під час Євромайдану. Зокрема, у серпні 2019 року Генеральна прокуратура призупинила розслідування проти активіста Євромайдану Івана Бубенчика, який в інтервʼю зізнавався у причетності до вбивства правоохоронців під час Революції гідності.