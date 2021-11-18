Американський режисер Шон Пенн приїхав на Донбас. Він зніматиме документальний фільм про Україну

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Відомий американський актор і режисер, двічі лауреат премії «Оскар», Шон Пенн приїхав на лінію розмежування на Донбасі. Він планує знімати документальний фільм про Україну.

Про це пише пресцентр ООС.

«У творчій співпраці з українською продюсерською групою володар двох «Оскарів» планує зняти документальний фільм про Україну. Основний задум — розповісти широкому загалу про події, які зараз відбуваються в нашій країні», — зазначили там.

Пенн відвідав один із населених пунктів Приазов’я, який розташований біля лінії розмежування на Донбасі. Також він спілкувався з українськими військовими.

Шон Пенн — один із найтитулованіших американських сучасних акторів. Він двічі отримував «Оскар» за найкращу чоловічу роль і є лауреатом трьох найбільших кінофестивалів світу: Канського, Берлінського та Венеційського. Свої «Оскари» Пенн отримав за головні ролі у фільмах «Таємнича річка» та «Гарві Мілк».