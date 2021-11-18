Рада розширила повноваження прикордонників у застосуванні зброї та бойової техніки

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Кравченко Андрій / POOL / УНІАН

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який посилює повноваження співробітників Державної прикордонної служби.

За відповідний документ проголосував 271 нардеп.

Документ дозволяє використовувати вогнепальну зброю, зокрема, для відбиття нападу на військовослужбовця або співробітника Держприкордонслужби, якщо існує загроза для їхнього життя чи здоровʼя, а також для захисту людей від нападу та звільнення заручників. Також зброю можна застосовувати для відбиття нападу на обʼєкти, що охороняються, і для затримання особи, яка вчинила тяжкий злочин і намагається втекти.

Крім того, прикордонники зможуть використати вогнепальну зброю для зупинки транспорту, якщо водій загрожує життю, або здоровʼю людини, для збиття безпілотного літального апарата, який літає у межах прикордонної смуги, над кораблями, катерами та суднами Держприкордонслужби або поблизу них, а також щоб запобігти спробі насильницького заволодіння зброєю або бойовою й іншою технікою.

Документ також надає прикордонникам право оглядати затриманих, їхні речі, транспорт, а також вилучати речі, які можуть бути речовими доказами або завдати шкоди життю чи здоровʼю людей.

Прикордонники також зможуть для захисту та охорони держкордону використовувати засоби спостереження та фіксації, світлотехнічні та сигналізаційні засоби, інженерні боєприпаси, споруди та загородження. Прикордонникам дозволили розблокувати чи припиняти спроби блокування пунктів пропуску та контрольних пунктів вʼїзду-виїзду, військових містечок, підрозділів та органів управління Держприкордонслужби.

Законопроєкт дозволяє їм використовувати наручники, шоломи, сітки для звʼязування, гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ та засоби примусової зупинки транспорту. Щоб відкрити приміщення або усунути перешкоди для затримання порушника, прикордонники зможуть використати гранати, боєприпаси та малогабаритні вибухові пристрої.

Попередня редакція закону про Держприкордонслужбу регулювала повноваження у застосовуванні сили та зброї згідно із законом про Національну поліцію та військовими статутами Збройних сил. Проте ці документи не враховують специфіку служби прикордонників. Тепер їхні повноваження визначатимуться виключно законом про ДПСУ.