World Athletics продовжила дискваліфікацію російських легкоатлетів, але заявила про прогрес
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Andrea Staccioli / LightRocket via Getty Images
Конгрес Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics) продовжив санкції щодо Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА), застосовані у 2015 році через масштабний допінговий скандал.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
ВФЛА не виконала всі пункти покладених зобовʼязань щодо відновлення постійного членства, але вже видно прогрес. ВФЛА сплатила штраф у розмірі $5 млн плюс $1,3 млн інших витрат.
У Міжнародній асоціації заявили, що ВФЛА поступово переходить на культуру відмови від допінгу і в цілому видно «стабільний прогрес», але не в усіх російських атлетів. У асоціації залишається тривога щодо російської антидопінгової агенції РУСАДА, яка, як і раніше, дискваліфікована.
- Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій виключила ВФЛА зі своїх лав у листопаді 2015 року, відреагувавши на розслідування про існування в Росії державної системи підтримки допінгу. З того часу дискваліфікацію було продовжено понад 10 разів. Для повернення ВФЛА має сплатити штраф, а також передати у Всесвітнє антидопінгове агентство всі допінг-проби московської лабораторії.