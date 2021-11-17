З Держгеокадастру зникла інформація про ділянки з маєтками Віктора Медведчука. Раніше вона була публічною

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У публічній кадастровій карті зникла інформація про землю з маєтками родини голови політради «ОПЗЖ» Віктора Медведчук. Імовірно, служба кадастру просто обмежила публічний доступ до відомостей про земельні ділянки нардепа.

Про це повідомляють журналісти програми «Схеми».

Інформацію про власників земельних ділянок, на яких розміщені маєтки родини Віктора Медведчука (на вулиці Медвинській у Києві та у лісі в Пущі-Водиці) обмежили після публікації розслідування щодо цього маєтку.

Водночас доступ до аналогічної інформації, наприклад, про сусідів політика, залишається відкритим.

У Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру зазначили, що зробили це, «аби не вчинялися будь-які дії, в частині переоформлення прав», оскільки, «згідно з рішенням РНБО, накладено санкції щодо активів певних осіб, зокрема Медведчука».

На зауваження, яким чином приховування власника від громадськості убезпечує від цього, там відповіли, що ділянка на публічній кадастровій карті є, але на неї не можна отримати витяг.