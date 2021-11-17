Головного бухгалтера «АрселорМіттал» підозрюють у завданні збитків на понад 2,2 млрд грн
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- Костя Андрейковець
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Альохін Дмитро / УНІАН
Фіндиректору, головному бухгалтеру гірничо-металургійного комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг» повідомили про підозру у службовому підробленні та навмисному ухиленні від сплати податків (ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 212 КК), через що держбюджет поніс збитків у 2,2 мільярди гривень.
Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, підозрюваний з травня 2017 року до квітня 2019 року вносив неправдиві відомості до декларації з рентної плати за користування надрами «Валявкинського» та «Новокроворозького» родовищ залізних руд. Крім цього, топ-менеджер з грудня 2014 року по березень 2019 року допомагав підприємству ухилитися від сплати рентної плати за користування надрами.
Суму збитків установила комплексна експертиза. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
- У лютому цього року СБУ приходила з обшуками на «АрселорМіттал» у справі про ухилення від сплати податків. Тоді в компанії справу називали неправомірною та відкидали будь-які звинувачення.