Головного бухгалтера «АрселорМіттал» підозрюють у завданні збитків на понад 2,2 млрд грн

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Альохін Дмитро / УНІАН

Фіндиректору, головному бухгалтеру гірничо-металургійного комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг» повідомили про підозру у службовому підробленні та навмисному ухиленні від сплати податків (ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 212 КК), через що держбюджет поніс збитків у 2,2 мільярди гривень.

Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний з травня 2017 року до квітня 2019 року вносив неправдиві відомості до декларації з рентної плати за користування надрами «Валявкинського» та «Новокроворозького» родовищ залізних руд. Крім цього, топ-менеджер з грудня 2014 року по березень 2019 року допомагав підприємству ухилитися від сплати рентної плати за користування надрами.

Суму збитків установила комплексна експертиза. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.