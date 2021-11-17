ЗСУ взяли у полон бойовика «ЛНР». Він родом з Якутії, але мав «посвідку на проживання» в окупованому Луганську

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Sasha Maksymenko / Flickr

Українські військовослужбовці затримали на лінії розмежування у Луганській області бойовика з угруповання «ЛНР».

Про це повідомляє штаб Операції обʼєднаних сил.

Чоловік зі спорядженим магазином від автомата Калашникова йшов у сторону українських позицій. Його затримали військові та передали контррозвідникам Служби безпеки України. У бойовика знайшли військовий квиток «ЛНР» та «посвідку на тимчасове проживання» в ОРДЛО, хоча він сам є уродженцем Росії.

Бойовик приєднався до «ЛНР» у 2018 році, там він був стрілком, а потім помічником гранатометника угруповання бойовиків, також брав участь в обстрілах підрозділів Операції об’єднаних сил, зокрема з крупнокаліберного кулемета «Утьос».

За даними сайту «Миротворець», йдеться про бойовика Лопушняка Олександра Сергійовича. Йому 42-роки, чоловік родом з Якутії (Росія).

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за:

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань);

263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Суд обере затриманому запобіжний захід, слідчі наполягатимуть на триманні під вартою.