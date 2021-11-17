Азербайджан заявив про загибель 7 своїх військових у боях з Вірменією напередодні. Генпрокуратура порушила справу

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MoD of Armenia

Азербайджан заявив про загибель сімох і поранення 10 своїх військовослужбовців унаслідок сутичок на кордоні з Вірменією. Генеральна прокуратура країни порушила кримінальну справу.

Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури.

«У військовій прокуратурі порушено кримінальну справу за статтями 120.2.12 (убивство за мотивами національної, расової, релігійної ненависті або ворожнечі) та 29, 120.2.12 (замах на вбивство за мотивами національної, расової, релігійної ненависті або ворожнечі) КК Азербайджану», — повідомляє відомство.

Азербайджан звинуватив Вірменію у порушенні тристороннього договору про припинення вогню в Нагірному Карабаху від 10 листопада 2020 року й обстрілі з артилерійських установок різного калібру позицій азербайджанської армії у Кельбаджарському та Лачинському районах.