Азербайджан заявив про загибель 7 своїх військових у боях з Вірменією напередодні. Генпрокуратура порушила справу
- Автор:
- Олег Панфілович
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MoD of Armenia
Азербайджан заявив про загибель сімох і поранення 10 своїх військовослужбовців унаслідок сутичок на кордоні з Вірменією. Генеральна прокуратура країни порушила кримінальну справу.
Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури.
«У військовій прокуратурі порушено кримінальну справу за статтями 120.2.12 (убивство за мотивами національної, расової, релігійної ненависті або ворожнечі) та 29, 120.2.12 (замах на вбивство за мотивами національної, расової, релігійної ненависті або ворожнечі) КК Азербайджану», — повідомляє відомство.
Азербайджан звинуватив Вірменію у порушенні тристороннього договору про припинення вогню в Нагірному Карабаху від 10 листопада 2020 року й обстрілі з артилерійських установок різного калібру позицій азербайджанської армії у Кельбаджарському та Лачинському районах.
- 13 листопада в Міноборони Вірменії заявили, що підрозділи ЗС Азербайджану вдень відкрили вогонь по вірменських позиціях на кордоні. Міноборони Азербайджану заявило, що Вірменія вкотре вчинила провокацію. 14 листопада сторони знову звинуватили одна одну в обстрілі у двох районах.
- 15 та 16 листопада бої посилилися. Вірменія заявила про вторгнення азербайджанських військ на півдні країни, а в Баку звинуватили Єреван в озброєних провокаціях на двох ділянках кордону Кельбаджарського району.
- Вірменія заявила, що втратила вбитими у боях на вірмено-азербайджанському кордоні 15 військовослужбовців, а 12 військових потрапили до полону.