Держкіно забрали у Міністерства культури — тепер це окремий орган влади

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Юлія Вебер / «Бабель»

Кабінет міністрів відокремив Держкіно від Міністерства культури. Відтепер це орган виконавчої влади, його діяльність координує уряд.

Про це йдеться в постанові уряду № 1183 від 10 листопада.

Міністерство культури має протягом місяця підготувати та подати уряду пропозиції щодо змін до законів через це відокремлення.

12 листопада премʼєр-міністр Денис Шмигаль пояснював, навіщо забрали Держкіно у Міністерства культури і зробили окремим органом — щоб надати «вагомого статусу» Держкіно, виділити його в окремий центральний орган виконавчої влади з можливістю формувати політику.

Зазначимо, що саме через відокремлення Держкіно від Міністерства культури Олександр Ткаченко 11 листопада подав у відставку з посади глави міністерства (відставку ще не затвердили, «Слуга народу» заявила, що не буде за неї голосувати). Ткаченко наголошував, що уряд ухвалив таке рішення без погодження з міністерством і що це не єдине рішення, з яким він не згоден. Зокрема, він навів приклад про створення Держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини.