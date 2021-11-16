Мюнхенський різдвяний ярмарок скасували через спалах коронавірусу в Німеччині

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У Мюнхені через «катастрофічну ситуацію у клініках», пов’язану з коронавірусом, скасували найвідоміший у світі щорічний різдвяний ярмарок.

Про це повідомив мер міста Дітер Райтер, пише Spiegel.

«Драматична ситуація в наших клініках і кількість інфекцій, що збільшується в геометричній прогресії, не залишають мені іншого вибору», — сказав він.

За словами Райтера, медики в Німеччині працюють на межі своїх можливостей, тому проведення ярмарку було б проявом безвідповідальності та спричинило б зростання захворюваності. Зараз адміністрація розглядає питання виплати компенсацій учасникам ярмарку.

Також мер Мюнхену пояснив, що на різдвяному ярмарку на Марієнплац не вдалося б контролювати кількість гостей та доступ лише вакцинованих або тих, хто перехворів і вже отримав негативний результат експрес-тесту.

Водночас Райтер зазначив, що приватні різдвяні ярмарки можуть проводитись, якщо кількість відвідувачів буде обмежена.