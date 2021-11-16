В ООН для мільярдерів представили план боротьби з голодом. Раніше його просив Ілон Маск і обіцяв виділити $6 мільярдів
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
United Nations Photo / Flickr
Всесвітня продовольча програма ООН оприлюднила план боротьби з голодом у світі, згідно із яким пожертвування на $6,6 мільярда можуть врятувати життя 42 мільйонів людей у 43 країнах.
План було розписано в рамках звернення до мільярдерів. Згідно з ним, $3,5 мільярда знадобиться на продукти харчування та їх доставку, $2 мільярди на грошові та продовольчі чеки для нужденних, щоб підтримати місцеві економіки, $700 мільйонів на розробку програм з розподілу продовольства та чеків, а $400 мільйонів на оплату людям і співробітникам, які реалізовують план.
Після публікації плану виконавчий директор продовольчої програми ООН Девід Бізлі звернувся у Twitter до засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска, який раніше заявляв, що пожертвує гроші, якщо ООН докладно та точно опише схему вирішення проблеми голоду.
«Ця голодна криза — безпрецедентна. Її можна уникнути. Ілон Маск, ви просили чіткий план та відкриті рахунки. Ось! Ми готові поговорити з вами та з будь-ким, хто серйозно ставиться до порятунку життів. Потрібно $6,6 мільярда для запобігання голоду у 2022 році», — написав Бізлі.
Маск поки що не відповів.
- У жовтні Девід Бізлі в інтервʼю CNN сказав, що 2% статків Ілона Маска вистачило б, щоб врятувати від голоду 42 мільйони людей. Маск заявив, що продасть акції Tesla і дасть гроші, якщо ООН чітко опише куди та як витратять кошти.
- В ООН повідомляли, що пандемія значно посилила ситуацію з голодом у світі. За даними ООН, на межі смерті від голоду перебувають 45 мільйонів людей. Ще у 2019 році цей показник був майже вдвічі нижчим.