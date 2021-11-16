«Слуга народу» та комітет Ради не підтримують відставку міністра культури Олександра Ткаченка
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Струмковський Володимир / УНІАН
У фракції «Слуга народу» та гуманітарному комітеті Верховної Ради не підтримують відставку міністра культури Олександра Ткаченка.
Про це пише Інтерфакс.
«Наш комітет не підтримує цієї заяви. У нас була розмова з паном Олександром — і ми сподіваємося, що всі розбіжності будуть вирішені належним чином і міністерство продовжить працювати на чолі з чинним міністром Ткаченком. Така позиція, наскільки мені відомо, всіх членів нашого комітету», — заявив очільник комітету Микита Потураєв.
З аналогічною позицією виступила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що заява міністра ще не зареєстрована в парламенті, а тому комітет її не отримав.
Кравчук розповіла, що члени комітету планують зустрітися з Ткаченком для «внесення ясності щодо кадрового питання», а також обговорити з ним планування бюджету на 2022 рік.
«Я думаю, що протягом найближчих днів це буде вирішено. Моя думка: пан Ткаченко відповідає займаній посаді. Можливо, це його рішення було досить емоційним: він був закордоном на засіданні ЮНЕСКО щодо спадщини. Можливо, коли емоції вщухли, можна було це переосмислити», — підкреслила вона.
- Міністр культури Олександр Ткаченко вранці 11 листопада написав заяву на звільнення. Серед причин він назвав відділення Держкіно від Мінкультури — мовляв, уряд ухвалив таке рішення без погодження з міністерством. Ткаченко наголосив, що це не єдине рішення, з яким він не згоден, зокрема, він навів приклад про створення Держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Держкіно забрали у Міністерства культури для «посилення напрямку». Він підтвердив, що зроблено було це з ініціативи Кабміну.