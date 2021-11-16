У Єгипті знайшли храм Сонця, якому понад 4,5 тисячі років

Новини

У Єгипті археологи виявили один із храмів Сонця, який датується серединою XXV століття до нашої ери.

Про це пише CNN.

Команда виявила руїни храму в Абу-Гурабі, приблизно за 15 км на південь від Каїра. У 1898 році археологи, які працювали на цьому місці, виявили храм сонця Ніусерри, шостого фараона пʼятої династії, який правив Єгиптом між 2400 і 2370 до нашої ери. На думку археологів, нинішні відкриття припускають, що його побудували на руїнах іншого храму Сонця.

На місці розкопок виявили печатки з вигравіюваними іменами фараонів, що правили до Ніусерри і використовувалися як стопори для судин. Крім того, археологи також знайшли десятки цілих пивних глеків під час розкопок. Деякі з глечиків були наповнені спеціальними грязями, які використовувалися лише у певних релігійних ритуалах.

За словами керівника місії Массиміліано Нуццоло, доцента кафедри єгиптології Інституту середземноморських та східних культур Польської академії наук, памʼятник із сирцевої цегли «був значних розмірів», але Ніусерра ритуально зруйнував його, щоб побудувати свій власний храм.

Вчений пояснив, що хоча ці храми були присвячені культу бога сонця Ра, фараон через спорудження храму узаконював свою владу, являючи себе як єдиного сина бога сонця на Землі. «Таким чином, насправді головна мета храму полягала в тому, щоб стати місцем обожнювання живого фараона», — сказав Нуццоло.

Історики припускають, що всього було збудовано шість храмів сонця, але тільки два з них були виявлені раніше. За словами Нуццоло, команда сподівається зʼясувати, хто саме з фараонів зводив знайдений храм через подальші розкопки на цьому місці. Вивчення кераміки, зокрема, дозволить дізнатися більше про те, як люди жили на той час, у тому числі про те, що вони їли та у що вірили.