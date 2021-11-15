Вінницька область переходить до «червоної» карантинної зони

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Вінницька область з 18 листопада переходить до «червоної» карантинної зони через погіршення ситуації з коронавірусом. Відповідне рішення державна комісія з питань надзвичайних ситуацій ухвалила на засіданні в понеділок, 15 листопада.

Про це повідомив міністр уряду Олег Немчінов.

У «червоній» зоні забороняється робота кафе, ресторанів, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження «червоного» рівня не будуть застосовуватися за умови наявності в усіх відвідувачів, працівників та організаторів масових заходів (зокрема релігійних), працівників кінотеатрів, театрів, музеїв, ТРЦ, ресторанів, кафе, ринків, спортзалів і басейнів «зеленого» COVID-сертифікату — про вакцинацію двома дозами. Цей сертифікат є у додатку «Дія», також його можна завантажити з порталу «Дія» та роздрукувати на звичайному папері, головне — аби чітко було видно QR-код.

Школи та інші заклади освіти в «червоній» зоні теж працюватимуть лише за умови, що 100% працівників мають «зелений» сертифікат вакцинації.